Brescia-Cagliari, Corini: “Meritavamo la vittoria, ci prendiamo il pari. Espulsione Balotelli? Rispondo così”

Il Brescia si riscatta parzialmente dopo la pesante sconfitta subita in casa della Sampdoria.

Le Rondinelle hanno impattato per 2-2 tra le mura amiche contro il Cagliari, un punto che fa morale come confermato dal tecnico Eugenio Corini in conferenza stampa.

“Espulsione Balotelli? Il cartellino giallo era eccessivo, Mario era sulla palla e non vede il difensore del Cagliari. Non riteneva giusta la decisione dell’arbitro e ha reagito. Era entrato con l’idea di farci vincere la partita, ma non abbiamo potuto sfruttarlo e siamo andati in inferiorità numerica. Abbiamo portato a casa un punto dopo averne sfiorati tre. Torregrossa? È un giocatore per noi molto importante. Ha struttura fisica, ora sta cercando condizione. L’ho rivisto brillante da Genova, oggi ha fatto bene nella zona di finalizzazione e non solo. Mario in panchina? La valutazione è stata fatta sulla gara precedente. Martedì e mercoledì non s’è allenato perché non è stato bene. Oggi avevo bisogno di compattezza, di una certa condizione atletica e ho preferito Donnarumma che si conosce bene con Torregrossa”.