Picerno, il dg: “Kouda-Bari? Ho parlato con Polito, ma altri club sono più avanti”

"Club interessati? Ci sono club di Serie A, B ma anche qualche big di C. Non siamo una società che ha bisogno di monetizzare per sopravvivere, vogliamo trovare la soluzione giusta soprattutto per il ragazzo perché è giusto concedergli un’opportunità importante. Poi magari anche aprire un discorso di collaborazione con un club di categoria superiore perché abbiamo anche altri ragazzi interessanti nella nostra rosa. Cessione e permanenza al Picerno? Confermo, è una delle condizioni che ho posto. Vorremmo tenere il giocatore almeno fino a gennaio per continuare il percorso di crescita con noi per poi a gennaio 2024 fare il salto di qualità.A detta degli addetti ai lavori è un giocatore strutturalmente pronto per le categorie superiori. Tecnicamente ha doti importanti, anche se migliorabili. E' un elemento di grande prospettiva, ne sentiremo parlare. Un giorno indosserà le maglie di club importanti di Serie A", ha concluso.