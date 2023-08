Calciomercato Bari, ufficiale l’arrivo di Frabotta dalla Juventus: i dettagli

Dopo aver dato i primi calci ad un pallone frequentando alcune scuole calcio della Capitale, Frabotta passa alle giovanili del Bologna all'età di 15 anni. Nella stagione '18-'19 fa il suo esordio tra i professionisti con la maglia del Renate, per poi trasferirsi, a gennaio, al Pordenone con cui vincerà Campionato e Supercoppa di C.

Passa alla Juventus (con l'U23 bianconera vince la Coppa Italia Serie C) con cui, nel '20-'21 fa il suo esordio in Serie A potendo festeggiare lo Scudetto a fine stagione. Dopo aver collezionato 16 presenze nel campionato successivo, che porterà ai bianconeri Supercoppa Italiana e Coppa Italia, vive una stagione difficile a Verona (solo 2 presenze a causa di qualche acciacco fisico), quindi, dopo un veloce passaggio a Lecce, nel settembre dello scorso anno va in prestito a Frosinone dove è tra i protagonisti della vittoria del Campionato di B. Benvenuto Gianluca!”.