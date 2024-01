Bari, verso il Palermo: seduta mattutina per i biancorossi. Di Cesare e Diaw…

Prosegue la preparazione del Bari alla sfida contro il Palermo, in programma venerdì sera allo Stadio "Renzo Barbera". L'allenamento odierno si è aperto in palestra per l'intero gruppo che ha lavorato su circuiti di potenziamento muscolare, prevenzione e core stability, spostandosi poi sul terreno dell'Antistadio per la trasformazione in campo del lavoro di forza; "la parte centrale delle quasi due ore di lavoro di questa mattina è stata dedicata ad esercitazioni tattiche con particolare attenzione allo sviluppo dell'azione offensiva con continue ripetizioni richieste a gran voce da mister Marino, rimasto regolarmente a Bari nonostante il concomitante impegno dei tecnici italiani a Coverciano per la Panchina d'Oro", informa il club biancorosso.