Bari, ufficiale: risoluzione consensuale con Menez. Reintegrato Aramu

Si separano le strade del Bari e di Jeremy Menez. Il club pugliese ha reso noto di aver trovato l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto che lo legava al fantasista francese ex Roma, Milan e Reggina. "A Jeremy i migliori auguri possibili per un pieno recupero fisico e per un futuro denso di soddisfazioni, sportive e non", si legge. "Merci Jeremy, bonne chance pour tout!", il comunicato diramato dalla società biancorossa.