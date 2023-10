Bari, senti Angelozzi: “Marino? Fa giocare bene. Ci lasciammo per Palermo…”

“Con me allo Spezia ha lavorato benissimo ed ha gettato le basi per la promozione dell’anno dopo. Lì erano abituati a giocare negli anni precedenti sulle seconde palle, un gioco un po’ particolare. Invece con Marino abbiamo impostato una squadra per giocare a calcio ed è stata una stagione bella, giocandocela con tutti e raggiungendo i playoff nonostante l’obiettivo fosse la salvezza. Poi ci siamo lasciati perché ha scelto Palermo, prendemmo Italiano ed andammo in A. Per me Marino è un ottimo allenatore, insegna calcio e fa giocare bene le squadre. La società Bari ha fatto una scelta buona perché Marino ha cose che possono piacere ai tifosi del Bari. Le sue squadre girano bene: non è un Zemaniano ma fa giocare davvero bene, e con concetti giusti, i suoi ragazzi”, le sue parole.

"A Marino potrebbe servire del tempo: se credo che gli sarà concesso? Sono dell’idea che quando si fa una scelta bisogna rispettarla fino in fondo. Per me se la società assieme a Polito ha scelto di prendere Marino è perché ci crede. Per me non esiste che se uno ha un contratto fino a giugno, per tre anni o per quattro anni perché l’unico giudice del nostro lavoro sono i risultati. Se uno fa bene si continua, se uno fa male è giusto cambiare. Bari è una piazza difficile ma se vede che uno lavora bene ti dà fiducia: diamo tempo a Marino per lavorare. Mignani ha lavorato bene, ha vinto la C, ha sfiorato la A e quest’anno la società ha preso questa decisione e va rispettata”, ha concluso.