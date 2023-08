Bari, l’ex Simeri: “Palermo da A? Alla pari il Bari è stato nettamente più forte”

DA ANTENUCCI A NASTI - "Se mi aspettavo che andasse via Antenucci? No, perché conosco il suo attaccamento allo spogliatoio e al Bari. Non credo che l’addio sia frutto di un suo pensiero. Penso che lui abbia espresso tutta la sua volontà di restare, ma da parte del Bari non ci siano state le condizioni giuste per farlo rimanere. Nasti? Ha caratteristiche simili alle mie. Vedendo queste prime partite è uno che ama attaccare la profondità, che non molla mai. Ha quella giusta fame di cui c’è bisogno in una piazza come Bari. Porta il mio numero, per cui spero possa fare i gol giusti per portare il Bari dove merita. Diaw e Sibilli li conosciamo, hanno fatto la B per tanti anni. Diaw è un attaccante che a me piace, perché attacca bene la profondità, tiene palla ed è forte fisicamente. Il Bari ha perso giocatori importanti, ma ne ha acquistati altrettanti. Sibilli poi è un mio carissimo amico, siamo di Napoli entrambi. Spero che possa togliersi grande soddisfazioni. È un giocatore forte che sono sicuro possa dare ancora tanto, come si è già visto col Palermo", ha concluso Simeri.