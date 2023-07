Bari, Di Cesare non si ritira: “C’ero, ci sono e ci sarò. Riproviamoci”

Valerio Di Cesare continuerà a vestire la maglia del Bari . "Valerio di Cesare ha deciso: continuerà a giocare! Dopo 203 presenze e 16 reti in biancorosso, la prossima sarà la sua ottava stagione in Puglia", l'annuncio del club pugliese sul proprio sito di riferimento. "Dopo essere tornato a vestire la maglia del Bari in Serie D, superato le 200 presenze in biancorosso, riportato i 'galletti' in Serie B ed essersi confermato uno dei migliori difensori della categoria sfiorando il ritorno in massima serie, il Capitano è pronto a tornare in campo anche nella prossima stagione per continuare a scrivere pagine importanti di questa incredibile storia. Ancora insieme Capitano, a testa alta!", la nota in questione.

"Chi mi conosce lo sa, a contare per me sono i fatti e se non ho scritto nulla di quel maledetto 11 giugno, non vuol dire che non sia un mio pensiero costante, ancora adesso - le parole del capitano del Bari -. Sono stato fermo lì per giorni e probabilmente una parte di me rimarrà sempre lì, sospesa in quel momento. Ma proprio i fatti mi danno la spinta per ripartire, ancora una volta, insieme: rivivere quelle sensazioni provate nei 20 giorni precedenti la finale è il mio pensiero fisso. Non solo lo stadio pieno, ma bambini e anziani con le maglie in giro per la città sono quello che voglio rivedere ed è per questo che, nonostante la scelta per me più facile sarebbe stata quella di smettere, mi voglio dare un’ultima possibilità, senza avere rimpianti. C’ero, Ci sono, Ci sarò. Riproviamoci", ha concluso il l'esperto difensore classe 1983, che ha compiuto 40 anni lo scorso 23 maggio.