Bari-Cagliari, De Laurentiis: “Finale oltre ogni aspettativa. Cessione….”

De Laurentiis si è poi soffermato sulla possibile cessione della società pugliese, che in caso di promozione in Serie A sarebbe necessaria vista la presenza del Napoli, di proprietà del padre Aurelio:

"Ci sto convivendo da tempo. Anche quelle sono emozioni. Ripartire da zero per un dilettante allo sbaraglio, mi approcciavo così nel costruire una start-up, ero certo di poter ricostruire la bontà di un percorso, di un brand, facendo da ambasciatore della Puglia e dei baresi. Mi sono innamorato di questo territorio. Mi ha reso il compito più semplice. Ne ho parlato ovunque, anche in America. La Puglia sta vivendo un momento di grande attrazione. D'altra parte è un conflitto continuo con i miei pensieri, con il cuore che ho qui. Nell'imprenditoria c'è il rischio, lo sapevamo dall'inizio. Si è parlato nei mesi di freni a mano, abbiamo dimostrato che non c'era niente di questo. Siamo andati petto in fuori e testa alta davanti a qualsiasi sfida. Siamo in mano a quello che accadrà, se dovesse andare positivamente, consegneremo a questa città un premio molto importante"