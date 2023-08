Bari, Benali: “Niente drammi, Parma molto forte. Ripartiamo dal pubblico”

NASTI E I TIFOSI -"La partita è stata difficile - ha proseguito Benali in conferenza stampa -. Loro sono una squadra molto forte, noi forse siamo ancora incompleti. Abbiamo dato il massimo, sicuramente questo risultato ci servirà per migliorare e lavorare su quelli che sono i punti deboli. La tifoseria non la scopro io, ci teniamo tanto a far bene al San Nicola, una piazza del genere merita le massime soddisfazioni. Loro sono una squadra che ti porta a pressare, forse sono un po' più avanti rispetto a noi. Nesti? Lui è un giocatore diverso rispetto a Cheddira, ma sono strasicuro che farà un grande campionato. Ha tanta fame di arrivare, si vede già che è un talento interessante. Bisogna dargli del tempo per adattarsi a questa squadra, sta anche a noi servirlo. Quello che abbiamo vissuto l'anno scorso è stato qualcosa di incredibile. Ripartiamo dal pubblico, che comunque non è mai mancato, e dal nostro entusiasmo", ha concluso.