Monopoli-Avellino, Colombo: “Match complicato. La difesa la nostra arma in più”

Le parole del tecnico dei padroni di casa al termine della sfida contro gli irpini

Si chiude sul punteggio di 0-0 la sfida tra Monopoli e Avellino che va a chiudere la quarta giornata del girone C di Serie C. Una sfida tra due compagini che si sono poste obiettivi ambiziosi per questa stagione, ma che questa sera non sono riusciti a imporre il proprio gioco agli avversari.