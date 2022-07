Avellino, Dall’Oglio si presenta: “Voglio la B con questa maglia. Perrotta…”

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza dall'ex centrocampista del Palermo

Mediagol ⚽️

"Sono felicissimo di approdare qui ad Avellino". Lo ha detto Jacopo Dall'Oglio, intervenuto in conferenza stampa al termine della prima uscita stagione della squadra allenata da mister Taurino. Dopo la promozione in Serie B conquistata con la maglia del Palermo, il centrocampista classe 1992 è approdato a titolo definitivo all'Avellino, firmando un contratto che lo legherà al club irpino per i prossimi tre anni.

"La trattativa è iniziata una ventina di giorni fa. Ho iniziato il ritiro con il Palermo e il ds De Vito mi ha chiamato per conoscere la mia situazione, ero in scadenza e gli ho detto che avrei valutato offerte importanti. A Palermo sono stato benissimo e spero di portare la mia esperienza ad Avellino. Non vedo l'ora che cominci il campionato, voglio dire ancora la mia e voglio la B con questa maglia. Ho tre anni di contratto, conosco tanti giocatori qui, anche passati come Peccarisi. Spero di vincere anche io il campionato con questa maglia", le sue parole.

RESPONSABILITA' -"Ogni calciatore ha responsabilità non solo ad Avellino ma in ogni città del mondo. Questa società vuole salire, noi non vogliamo deluderli e ce la metteremo tutta. Ieri ho incontrato qualche rappresentante della curva, mi ha fatto piacere conoscerli, metterò a disposizione la mia fisicità in campo e non vedo l'ora di iniziare".

SU PERROTTA - "A Perrotta ho scritto: 'Ti aspetto'? So che è già stato qui, con lui ho legato, mi ha detto che ha sentito qualcuno della società e mi auguro con tutto il cuore che possa venire qui. Da quando gioco nei professionisti ho sempre incontrato l'Avellino da avversario, a me queste piazze calde mi hanno sempre affascinato, so che è difficile, non è da tutti giocare in queste piazze, speriamo di regalargli una gioia", ha concluso Dall'Oglio.