Inter-Atalanta, Gasperini punge: “Lookman? Era meglio farlo restare in panchina”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Sportmediaset al seguito della sconfitta per 1-0 contro l'Inter valida per i quarti di finale di Coppa Italia.

"Questo poteva essere il tipo di partita, con l'Inter con il pallino del gioco. Noi abbiamo difeso abbastanza bene con ordine e concedendo poco. Abbiamo avuto qualche occasione limpida ma non siamo riusciti a concretizzare. Lookman? Per come è entrato era meglio se restava dentro un altro po'. Peccato perché al di là del risultato, che ci sta, volevamo misurarci con una prestazione migliore. Inizialmente potevamo concedere meno spazi a certi giocatori, poi abbiamo provato ad alzare il pressing. Sono mancate le energie e la velocità e questo l'abbiamo pagato sul piano tecnico per tutta la gara. L'avversario era più fresco, aveva più forza e questo è stato il risultato. Tornare in Champions? Sarebbe il nostro obiettivo massimo, un grande traguardo che speriamo di difendere".