Champions League, Atalanta-PSG: la Dea tenta l’impresa, Mbappé in panchina. Le formazioni ufficiali

Tutto pronto per il big match dello stadio Da Luz.

Dopo la qualificazione dell’Inter alla semifinale di Europa League, questa sera l’ultima italiana rimasta in gioco cercherà di passare il turno: l’Atalanta affronterà il PSG per provare a raggiungere la penultima fase della Champions League.

Grandi assenze in casa della Dea, che dovrà rinunciare a Gollini e Ilicic, ma che potrà comunque contare su Gomez e Zapata per cercare di battere una delle migliori squadre del panorama calcistico europeo. Assenti pesanti anche per i parigini, che dovranno fare a meno di Kylian Mbappé, pronto però a subentrare dalla panchina a gara in corso.

Queste le scelte dei due tecnici, Gian Piero Gasperini e Thomas Tuchel:

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler; Gosens; Pasalic, Gomez; Zapata.

PSG (4-3-3): Navas; Kehrer, Kimpembe, Thiago Silva, Bernat; Marquinhos, Gueye, Herrera; Neymar, Icardi, Sarabia