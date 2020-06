Atalanta-Sassuolo, Zapata: “Ci manca brillantezza. Lazio? Ci prepareremo bene”

La vittoria travolgente dell’Atalanta.

Lo stop di tre mesi per l’epidemia di Coronavirus non ha fermato la strapotenza dell’Atalanta, che in occasione del recupero della ventiseiesima giornata di Serie A ha travolto il Sassuolo sul campo dello stadio Atleti Azzurri d’Italia: a decidere la sfida sono stati il gol di Djimsiti, l’autorete di Bourabia (che si è poi riscattato segnando il gol del 4 a 1 finale) e la doppietta di un ritrovato Duvan Zapata.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match l’attaccante colombiano ha espresso tutta la sua gioia per aver realizzato due gol: “Ancora ci manca un po’ di brillantezza per alzare il livello, ma oggi abbiamo fatto un’ottima gara. Possiamo ancora migliorare, ma l’Atalanta ha mandato un messaggio: giochiamo sempre come se fosse l’ultima partita. Il lavoro paga, ci siamo allenati duramente e abbiamo fatto bene. Dobbiamo riposarci in fretta, perché la prossima partita sarà ancora più difficile. Tutto ciò che facciamo è per i nostri tifosi e la nostra città, in questi mesi ha sofferto molto. Tutti noi ci rialzeremo e andremo avanti. Non invidiamo nessuno, abbiamo dimostrato di avere grandi qualità e siamo in Champions. Facciamo il nostro percorso, mercoledì contro la Lazio sarà tosta: dobbiamo prepararla molto bene“.