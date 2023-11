Atalanta, Gasperini si commuove: “Ilicic? Era da Pallone d’oro. In quella clinica…”

"Una settimana prima della trasferta a Lisbona, per giocare contro il Psg, sono andato a trovare Ilicic in una clinica: aveva perso dieci chili". Lo ha raccontato Gian Piero Gasperini in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di "Radio Serie A". Visibilmente commosso ed emozionato, il tecnico dell'Atalanta è tornato a parlare di Josip Ilicic e della sua lunga esperienza alla Dea, terminata nell'estate del 2022. "Ricordo la partita di Valencia, dove fece quattro gol. Josip era tra i migliori giocatori in Europa, avrebbe potuto vincere il Pallone d’Oro. Nel periodo della pandemia ha cominciato ad avere sintomi: non stava bene, soffriva la lontananza dalla famiglia", ha spiegato l'ex Palermo.