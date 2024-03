Sampdoria-Ascoli 2-1: Pirlo aggancia il Pisa in zona playoff. La classifica di B

La Sampdoria batte un colpo e conquista una vittoria fondamentale per coltivare il sogno playoff. La formazione di Andrea Pirlo vince in rimonta contro l'Ascoli di Fabrizio Castori che resta pienamente invischiato nella lotta per non retrocedere. Con questi tre punti Esposito e compagni volano al nono posto in classifica a pari punti con Cittadella e Pisa. Da qui alla fine ventisette punti in palio per continuare a sognare in grande dopo un inizio di stagione decisamente complicato.