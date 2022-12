West Ham-Brentford, probabili formazioni: Moyes punta su Antonio e Paqueta in Premier

La preview del match valido per la diciottesima giornata di Premier League

Quasi tutto pronto per West Ham-Brentford. Il match - valido per la diciottesima giornata di Premier League - è in programma alle ore 20.45 all'Olympic Stadium di Londra.

La squadra allenata da Moyes è reduce da quattro sconfitte consecutive in campionato ed occupa attualmente la sedicesima posizione in classifica a quota quattordici punti. É soltanto una la lunghezza che separa Paqueta e compagni dalla zona rossa del massimo torneo inglese, ricoperta attualmente da Wolves, Nottingham e Southampton.

Nell'ultima apparizione in Premier League il Brentford ha pareggiato in casa contro il Tottenham di Antonio Conte grazie ai gol di Janelt e Toney. Ma non solo; la squadra guidata da Frank ha espugnato l'Etihad Stadium di Manchester lo scorso 12 novembre. Ottimo il momento di forma vissuto, dunque, da Henry e compagni che occupano la decima posizione in graduatoria e vogliono dare continuità in termini di risultati e prestazione al proprio percorso.

Di seguito, le probabili formazioni del match.

WEST HAM (4-2-3-1): Fabianski; Coufal, Dawson, Kehrer, Cresswell; Soucek, Rice; Bowen, Paqueta, Benrahma; Antonio.

BRENTFORD (3-5-2): Raya; Zanka, Pinnock, Mee; Roerslev, Jensen, Norgaard, Janelt, Henry; Mbeumo, Toney.

DOVE VEDERE IL MATCH IN TV — West Ham-Brentford verrà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go e su NOW.