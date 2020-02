Tottenham-Manchester City, Mourinho: “Tre punti importanti. Guardiola? I miei sentimenti…”

Il Tottenham batte il Manchester City.

Sul campo del New White Hart Lane è andata in scena la sfida tra il Tottenham e il Manchester City, che si sono affrontati in occasione della venticinquesima giornata di Premier League: una gara che ha visto scontrarsi José Mourinho e Pep Guardiola, nemici storici dai tempi della loro permanenza in Liga. Ad avere la meglio sono stati gli Spurs, che hanno trionfato 2 a 0 grazie ai gol di Bergwijn e Son conquistando il quinto posto in classifica.

Al termine del match lo Special One ha commentato così la vittoria dei suoi uomini: “Dopo i vari pareggi ottenuti dalle altre squadre, è stato molto importante ottenere tre punti. Abbiamo ancora una possibilità per il quarto posto. Conoscevamo la qualità dell’avversario, volevamo vincere ma potevamo anche perdere. Sono felice per i ragazzi. Sul battere Guardiola? È un piacere ottenere tre punti in una partita in cui sapevamo che sarebbe stato molto difficile. Provo sentimenti migliori per Pep di quanto voi possiate immaginare. Abbiamo lavorato insieme per tre anni“.