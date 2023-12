Newcastle-Manchester United, probabili formazioni: Ten Hag con Hojlund, Isak dal 1′

Supersfida in zona Europa, quella in programma alle ore 21:00 al St. James's Park: ecco le probabili scelte dei due allenatori.

Mediagol ⚽️

E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera al St. James's Park. Alle ore 21:00, fra le mura amiche, il Newcastle ospiterà il Manchester United nella gara valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Premier League. Con le due formazioni che torneranno ad affrontarsi un mese dopo la netta vittoria per 3-0 ottenuta dai Magpies a Old Trafford proprio ai danni dei Red Devils in Coppa di Lega grazie alle reti messe a segno da Miguel Almiron, Lewis Hall e Joe Willock. Negli ultimi cinque precedenti in casa del Newcastle, invece, due successi per parte ed un pareggio.

Sono ventitré i punti conquistati fin qui dai padroni di casa, che occupo il settimo posto in classifica. Uno score frutto di sette vittorie, due pareggi e quattro sconfitte; trentuno i gol all'attivo, quattordici le reti subite in tredici partite. Al sesto posto il Manchester United, con un punto in più rispetto ai rivali. Ventiquattro punti frutto di otto successi e cinque ko. Sedici le reti messe a segno, sedici i gol incassati. La squadra di Howe fa paura soprattutto in casa, dove sono arrivate sei vittorie (l’ultima per 4-1 contro il Chelsea) ed una sola sconfitta contro il Liverpool.

Entrambi gli allenatori dovranno rinunciare a diversi effettivi. In casa Newcastle, infatti, oltre allo squalificato Sandro Tonali, salteranno il match Elliot Anderson, Sven Botman, Joseph Willock, Sean Longstaff, Harvey Barnes, Matt Targett, Jacob Murphy, Javier Manquillo, Daniel Burn e Callum Wilson. Ten Hag, invece, dovrà fare a meno di Amad Diallo, Tyrell Malacia, Lisandro Martinez, Jadon Sancho, Mason Mount, Casemiro, Christian Eriksen e Jonny Evans. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 4-3-3 e sul 4-2-3-1.

LE PROBABILI FORMAZIONI — NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Schar, Lascelles, Livramento; Joelinton, Bruno Guimaraes, Miley; Almiron, Isak, Gordon. Allenatore: Howe.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof, Shaw; McTominay, Mainoo; Garnacho, Bruno Fernandes, Rashford; Hojlund. Allenatore: Ten Hag.

DOVE VEDERE NEWCASTLE-MANCHESTER UNITED IN TV — La sfida tra Newcastle e Manchester United sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.