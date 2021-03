Manchester Utd, Maguire euforico: “Un privilegio e un onore essere il capitano dei Red Devils”

Harry Maguire orgoglioso di indossare la fascia da capitano del Manchester United.

Il difensore inglese dei Red Devils, ai microfoni del sito ufficiale dell’UEFA, ha parlato del ruolo assunto al club guidato da Ole Gunnar Solskjaer.

“È un grande privilegio. Ho la fortuna di essere il capitano di questa squadra ed è un grande onore. Faccio tutto il possibile per essere un bravo capitano; ovviamente, ciò che conta è iniziare a vincere trofei e partite con continuità. Sono molto esigente. Di sicuro, i miei compagni dicono che mi faccio sentire in campo e anche in spogliatoio. Io e Solskjær abbiamo un bellissimo rapporto. Sta lavorando molto bene: è freddo e calmo, ma quando serve non ha paura di rimproverarti. Siamo simili. Parliamo molto prima degli allenamenti e delle partite. Io gli dico le mie idee, parlo del gruppo, della mentalità, di come possiamo migliorare e di dove possiamo arrivare come squadra, e lui è esattamente uguale”.