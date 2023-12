Manchester City-Tottenham, le probabili formazioni: Haaland contro Son. Conferma Doku

La preview e le probabili formazioni di Manchester City-Tottenham, big match di questa quattordicesima giornata di Premier League.

Sfida ad alto livello tra Manchester City e Tottenham che si affrontano in questa quattordicesima giornata di Premier League al'Etihad Stadium alle ore 17.30.

Il Manchester City è chiamato a rispondere alla vittoria della capolista Arsenal, vittorioso sabato contro il Wolverhampton per 2-1. Gli ultimi due pareggi consecutivi, seppur arrivati contro due grandi formazioni come Chelsea e Liverpool, hanno rallentato vertiginosamente il percorso dei Citizens che si trovano a -4 dai Gunners in cima alla classifica. La vittoria contro il Lipsia in Champions League ha assicurato a Guardiola il primato del proprio gruppo e questo ritorno alla vittoria potrebbe riflettersi anche in campionato. In avanti immancabile Haaland che sarà supportato da Foden, Julian Alvarez, Bernardo Silva ed infine Doku, con il belga rivelazione dell'ultimo mese.

Il Tottenham sembrava essere partito con una marcia in più quest'anno, con le ambizioni che si stavano spostando da una semplice qualificazione in Champions League fino addirittura allo scudetto. Tuttavia, le tre sconfitte consecutive in Premier contro Chelsea, Wolverhampton e Aston Villa hanno decisamente riportato con i piedi per terra i tifosi degli Spurs. Postecoglou, visto questo momento complicato di forma della propria squadra, non gode dei favori del pronostico. Anche perché la lista degli indisponibili non è affatto corta: Pape Sarr, Micky van de Ven, Manor Solomon, Alfie Whiteman, Ryan Sessegnon, Rodrigo Bentancur, James Maddison, Ivan Perisic e Cristian Romero non saranno presenti.

Le probabili formazioni — MANCHESTER CITY (3-2-4-1): Ederson; Walker, Ruben Dias, Aké; Akanji, Rodri; Foden, Julian Alvarez, Bernardo Silva, Doku; Haaland. Allenatore: Guardiola.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Pedro Porro, Emerson Royal, Davies, Udogie; Bissouma, Lo Celso; Johnson, Kulusevski, Gil; Son. Allenatore: Postecoglou.

Dove vederla — La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 205) e Sky Sport 4K (canale 213). Disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW tv, piattaforma live e on demand.