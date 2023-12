Manchester City, Guardiola: “Vinceremo la Premier League. Quattro titoli di fila…”

Il Manchester City sta rallentando il passo in Premier League con tre pareggi consecutivi, nonostante siano arrivati contro squadre blasonate del calibro di Chelsea, Liverpool e Tottenham. Nonostante questi passi falsi, il tecnico Pep Guardiola si mostra sicuro dei propri mezzi nel corso della conferenza stampa alla vigilia del turno infrasettimanale in casa dell' Aston Villa , con la gara in programma mercoledì alle 21:15.

"La mia sensazione oggi è che vinceremo la Premier League. Se giocheremo al livello mostrato contro Liverpool e Tottenham, vinceremo ancora. Quattro titoli di fila? I tifosi non ci credono dopo tre pareggi, ma sentiamo che ce la faremo di nuovo, sapendo che non è facile perché nessuna squadra ci è ancora riuscita. Ci siamo comportati in modo incredibile in questa stagione. E così facciamo anche nei momenti negativi. Dico hai miei giocatori che possiamo fare meglio. Questo la dice lunga sulla mia squadra e sul mio club. Accetteremo tutte le decisioni della Premier League".