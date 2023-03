Fulham-Arsenal, probabili formazioni: Silva senza Palhinha, Arteta col tridente

Sessantatré i punti ottenuti fin qui dall'Arsenal, reduce dal pareggio per 2-2 ottenuto in Europa League contro lo Sporting. Frutto di venti vittorie, tre pareggi e tre sconfitte. Inoltre, reduci da quattro successi di fila in campionato, Martinelli e compagni vantano il miglior rendimento in trasferta del torneo. La sensazione, però, è che sarà una partita tutt'altro che semplice. Il Fulham - tra le squadre rivelazione ed a sorpresa in lotta per l'Europa - occupa attualmente l'ottavo posto in classifica, a quota trentanove punti, nonostante la sconfitta rimediata lo scorso weekend contro il Brentford. Ma in casa ha vinto soltanto sei partite su tredici fare disputate fra le mura amiche, concedendo ben diciassette reti agli avversari di turno.