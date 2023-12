Everton-Newcastle, le probabili formazioni: un dubbio per Dyche, Isak dal 1′

Alle ore 20:30, al "Goodison Park", le due compagini si affronteranno in occasione del match valevole per la quindicesima giornata di Premier League.

E' tutto pronto per una delle due sfide che chiuderanno la quindicesima giornata del Premier League. Alle ore 20:30, al "Goodison Park", l'Everton ospiterà il Newcastle di Eddie Howe. A Liverpool, dunque, si affronteranno due compagini che lottano per due obiettivi diversi: salvezza e qualificazione alla prossima Champions League. Penalizzato di dieci punti per aver violato il Fair Play finanziario, i padroni di casa proveranno a conquistare l'intera posta in palio, fermando la corsa del Newcastle, reduce da due vittorie di fila in campionato contro Chelsea e Manchester United, intervallate dal pari in Champions sul campo del PSG.