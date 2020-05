Chelsea, Zola e i retroscena su Sarri: “I giocatori di talento si annoiavano, svelo perché”

Il racconto di Gianfranco Zola.

Maurizio Sarri, prima di approdare sulla panchina della Juventus, ha guidato il Chelsea, conquistando anche la vittoria dell’Europa League. Un’avventura di successo giunta presto ai titoli di coda a favore di un ritorno in Italia. Eppure, nei mesi trascorsi in Premier League il tecnico toscano è riuscito a dare un prezioso contributo ai giocatori alla sua corte e, in particolare, anche a quelli più talentuosi. A rivelarlo è stato il suo ex vice allenatore in un’intervista rilasciata ai microfoni di Bein Sports.

“C’erano — racconta Zola — giocatori di talento, come Hazard o Willian, ragazzi che sapevano vincere le partite da soli, che soffrivano per il tipo di esercizi ed allenamenti che facevamo, ma erano necessari per gli altri. All’inizio sono stati bravissimi, con il passare delle settimane però, a causa delle ripetizioni continue degli esercizi e delle partite, hanno iniziato a stancarsi e ad annoiarsi. Sono stati bravissimi, perché si annoiavano ma hanno continuato a lavorare per tutto il tempo. È stato questo il motivo per il quale nel finale di stagione mentre gli altri calavano noi non abbiamo smesso di crescere”.

