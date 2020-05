Juventus, Chiellini e il retroscena su Sarri: “Si può parlare con lui solo prima della doccia”

Dopo gli aneddoti su Felipe Melo e Balotelli, nuove anticipazioni emergono sul libro autobiografico di Giorgio Chiellini. L’ultimo, in particolare, vede come protagonista l’attuale tecnico della Juventus Maurizio Sarri: raccontato sotto più aspetti dal difensore bianconero che, all’interno del suo libro, ha dedicato spazio speciale anche al vizio del fumo del tecnico che – com’è noto – lo accompagna dall’inizio della sua carriera.

In uno stralcio diffuso dal “Sun”, Chiellini racconta qualche aneddoto relativo all’ex Napoli, sottolineando quanto il suo amore per le sigarette non conosca confini: “Sicuramente nessuno riuscirà a fargli smettere di fumare. Puoi andare nel suo ufficio solamente prima di una doccia, in caso contrario i vestiti puzzerebbero di fumo“.

Infine, il difensore, ha analizzato il Sarri allenatore: “Cerca sempre la perfezione, per esempio il 100% del possesso palla nella metà campo avversaria. E’ sicuramente un’utopia, ma forse è questa ricerca che l’ha portato dal basso fino a dove si trova ora”.