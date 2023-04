Chelsea, ufficiale l’esonero di Potter: ecco il sostituto

Ecco il comunicato ufficiale: “A nome di tutto il club, vogliamo ringraziare sinceramente Graham per il suo contributo al Chelsea. Abbiamo il massimo rispetto per Graham come allenatore e come persona. Si è sempre comportato con professionalità e integrità e siamo tutti delusi da come è andata a finire. Insieme ai nostri incredibili tifosi, sosterremo tutti Bruno (Saltor, ndr) e la squadra per il finale della stagione. Abbiamo ancora 10 partite di Premier League e un quarto di finale di Champions League davanti. Metteremo ogni sforzo e impegno in ognuna di queste partite in modo da poter concludere la stagione alla grande"