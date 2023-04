Chelsea, previsto un cambio immediato: avviati i contatti con Luis Enrique

La disarmante prova contro l' Aston Villa è stata l'ennesima fragorosa goccia di un vaso che già traboccava da tempo. A pagare anche in questo caso è stato l'allenatore. Il Chelsea lo scorso due aprile ha sollevato dall'incarico il tecnico Graham Potter . Scelta figlia di una palese disconnessione tra l'ormai ex allenatore dei blues e buona parte di una squadra troppe volte incapace di essere tale sul rettangolo verde nonostante i grandi investimenti sul mercato. Un flop sul piano tecnico, con annessa sconfitta, quello maturato tra le proprie mura contro la squadra di Emery , figlio di limiti tattici, lacune collettive ed incongruenze che hanno zavorrato la compagine londinesi fin dai primi passi con l'ex Brighton in questa tormentata stagione.

Al momento in panchina c'è Bruno Saltor. Il nuovo allenatore è un quarantaduenne, ex calciatore spagnolo che ha ricoperto il ruolo di assistente di Potter sia al Brighton - dal 2019 a settembre 2022 - che in questi ultimi mesi al Chelsea, sfociati poi nell'esonero del tecnico inglese. D'altro canto, il club del proprietario Todd Lawrence Boehly starebbe pensando ad un ennesima sterzata in panchina. Secondo quanto riportato da The Times, la scelta potrebbe ricadere su uno tra Luis Enrique e Julian Nagelsmann. In pole sembrerebbe esserci proprio l'ex commissario tecnico della Spagna, che potrebbe prendere le redini della squadra londinese prima della sfida dei quarti di Champions League contro il Real Madrid. In caso di mancato accordo, i discorsi verrebbero rimandati a giugno, dove trattare sarà più semplice e altrettanto programmare un progetto di visione, proprio come il tecnico nativo di Gijón. Da sempre riconosciuto come un idealista del calcio.