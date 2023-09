Brighton, De Zerbi: “Sto vivendo un sogno. Dal Liverpool al Manchester City vista…”

LA CRESCITA DEL PROPRIO GRUPPO - "Non so se ho aiutato i giocatori o se gli ho messo più pressione, ma come allenatore devo adattarmi e trasmettere la passione con il mio comportamento e con quello che faccio. Il DNA della squadra è sempre la stesso. La mia idea di calcio è quella che credo renda più facile fare risultato, oltre a rendere felici i miei tifosi. Vogliamo giocare con coraggio, abbiamo cominciato con queste idee e poi possiamo anche perdere, ma dobbiamo farlo mostrando le nostre qualità e provando a vincere in tutte le competizioni".

L'AUTOCRITICA - "Penso di essere un bravo allenatore, ma so che posso migliorare. Ho molta fiducia in me stesso. Non so ancora tutto quello che vorrei sapere. Il miglioramento nel calcio non è ancora finito. Sto vivendo un sogno. A volte mi chiedo se tutto quello che sta succedendo sia reale, se veramente sono in Premier League. Abbiamo vinto con il Liverpool, con lo United, con il Newcastle, sicuri non sia un sogno? È una cosa folle ma per me è bellissima".