Aston Villa-Manchester City, probabili formazioni: Emery quarto sfida Guardiola terzo

L'Aston Villa ospita il Manchester City in questo turno infrasettimanale di Premier League. La preview e le probabili formazioni.

Questo mercoledì alle 21:15 va in scena al Villa Park il big match di questa quindicesima giornata di Premier League tra Aston Villa e Manchester City, ovvero la quarta contro la terza classificata.

L'Aston Villa ha stupito tutti in Inghilterra in questa stagione. Attualmente in zona Champions League al quarto posto, i Villans sono ad una sola lunghezza di distanza dal City attualmente terzo. La formazione allenata da Emery non stenderà affatto il tappeto rosso a quella di Guardiola, tentando anzi il colpaccio contro i campioni d'Europa per cercare il sorpasso. Anche in Conference League, l'Aston Villa ha dominato il proprio gruppo qualificandosi alla fase successiva.

Il Manchester City sta rallentando il passo in Premier League con tre pareggi consecutivi, nonostante siano arrivati contro squadre blasonate del calibro di Chelsea, Liverpool e Tottenham. Nonostante questi passi falsi, il tecnico Pep Guardiola si è mostrato sicuro dei propri mezzi nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match: "La mia sensazione oggi è che vinceremo la Premier League. [...] Sentiamo che ce la faremo di nuovo, sapendo che non è facile perché nessuna squadra è ancora riuscita a conquistare quattro scudetti di fila". Per quanto riguarda la formazione, l'immancabile Haaland sarà supportato da Doku, Alvarez e Bernardo Silva.

LE PROBABILI FORMAZIONI — Aston Villa (4-4-2): Martinez; Konsa, Carlos, Torres, Digne; Cash, Kamara, Luiz, McGinn; Watkins, Diaby. Allenatore: Emery.

Manchester City (3-4-2-1): Ederson; Walker, Dias, Ake; Foden, Stones, Lewis, Doku; Alvarez, Bernardo Silva; Haaland. Allenatore: Guardiola.

Arbitro: John Brooks.

Assistenti: Lee Betts, Akil Howson.

Quarto ufficiale: Anthony Taylor.

VAR: Paul Tierney.

AVAR: Scott Ledger.

DOVE VEDERLA — La gara sarà visibile in diretta tv tramite Diretta Gol Premier League su Sky Sport Uno (canale 201). Disponibile anche in streaming tramite Sky Go, servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.