Neymar-Al Hilal, non solo villa e jet: per lui 500 mila euro per ogni post pro-Arabia

L'attaccante vivrà in una villa di 1.000 mq in cui sono presenti 25 stanze e potrà guadagnare 500 mila euro per un post su instagram.

È ormai ufficiale il trasferimento di Neymar dal Paris Saint-Germain all’Al-Hilal per 90 milioni di euro. Da ieri, infatti, l'ex Barcellona è ufficialmente un nuovo calciatore del club arabo con cui ha firmato un contratto biennale di circa 200 milioni di euro a stagione. Nell'accordo tra il brasiliano e l'Al-Hilal, come riportato da "RMC Sport", sono inoltre presenti una serie di benefit: un aereo privato, una villa di 25 stanze con parco privato, tre chef in servizio permanente, personale di servizio a disposizione 24 ore su 24, autista, 80 mila euro per ogni vittoria e 500 mila per ogni post pubblicato sui social in cui promuoverà l'immagine dell'Arabia Saudita.