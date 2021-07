PSG, Pochettino euforico: “Felice di aver rinnovato, questo club è la mia vita”

Il tecnico argentino ha rinnovato il proprio contratto con il Paris Saint Germain fino al 30 giugno del 2023

Mauricio Pochettino ha rinnovato il proprio contratto con il Paris Saint Germain . Il tecnico argentino sulla panchina dei parigini dalla scorsa stagione non ha nascosto la propria gioia per aver prolungato il proprio accordo con il club che lo ha visto protagonista anche da calciatore. Le sue parole rilasciate nel corso dell'intervista concessa al sito ufficiale del club.

"Sono davvero molto felice e lo sono anche per il mio staff. È molto importante per noi sentire il sostegno e la fiducia del club e faremo di tutto per rendere i tifosi orgogliosi di noi. Per questo speriamo di poter raggiungere insieme i nostri obiettivi. 20 anni fa ero capitano qui, e oggi sono l'allenatore di questa squadra. È un sogno che si avvera".