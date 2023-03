PSG, Mbappè cuore d’oro: dona la maglia dei record a Ganago per la figlia scomparsa

Con la rete messa a segno nel finale contro il Nantes, Kylian Mbappè diventa ufficialmente il miglior marcatore della storia del Paris Saint-Germain con 201 gol. E' festa al Parco dei Principi, casa dei parigini, non solo per la vittoria che allunga ulteriormente il vantaggio dal Marsiglia secondo, ma anche per il record illustre raggiunto dalla stella francese.