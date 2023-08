PSG-Lorient, le probabili formazioni: Luis Enrique sfida LeBris all’esordio

Il Lorient a sua volta, dopo la convincente stagione disputata, punterà ad una salvezza tranquilla. Gli ospiti, reduci da una sconfitta per 2 a 0 in casa del Bounemouth, hanno chiuso lo scorso campionato in decima posizione: ben lontani dalle zone più calde della classifica.

DOVE GUARDARE IL MATCH IN TV

PSG-Lorient è in programma sabato alle 21:00 e sarà visibile in diretta tv in esclusiva su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky per gli utenti abbonati.