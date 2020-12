Liga, il Barcellona stecca l’ultima dell’anno senza Messi: 1-1 tra blaugrana ed Eibar, la classifica aggiornata

Il Barcellona non va oltre l’1-1 contro l’Eibar.

La compagine blaugrana – scesa in campo per l’ultimo appuntamento del 2020 – sembra aver fotografato con questo pareggio casalingo il rendimento complessivo del suo anno solare. Una squadra pesante nella testa e nelle gambe, anche a causa di problemi societari e legati al futuro di Lionel Messi che certamente non hanno portato linfa positiva a tutto il gruppo. La formazione guidata da Ronald Koeman – dopo esser passata in svantaggio al minuto 57 grazie a un gol di Kike – è riuscita a trovare la via della rete con Dembelè, autore della segnatura che è valsa il pareggio finale. Con Messi fuori a causa di un leggero affaticamento, ma soprattutto per ritrovare la forma migliore in attesa dell’anno nuovo, i catalani non sono riusciti – come più volte accaduto – a imporre il loro gioco, facendo valere maggiormente le capacità tecniche degli avversari.

Di seguito la classifica aggiornata.