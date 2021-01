Atletico Madrid, Simeone eletto miglior allenatore del decennio: “Grato, avanti con la stessa energia del primo giorno”

L’Atletico Madrid sta sorprendendo molti addetti ai lavori con un inizio di stagione folgorante.

I Colchoneros hanno superato brillantemente il girone di Champions League e occupano il primo posto in classifica in Liga con due partite in meno da recuperare.

Il lavoro di Diego Simeone non sta passando inosservato, e in virtù degli ottimi risultati ottenuti nelle passate stagioni è stato nominato allenatore del decennio dalla Federazione internazionale di storia e statistica del calcio (IFFHS).

L’allenatore argentino si è detto soddisfatto del riconoscimento ricevuto, sottolineando come la sua energia sia la stessa del primo giorno in cui ha cominciato ad allenare: “Grato all’IFFHS per il riconoscimento del nostro lavoro. Condividendolo con il mio staff tecnico e con tutti coloro che ne hanno fatto parte in questi anni. Grazie a tutti i giocatori che ci hanno permesso di continuare a crescere. Continuiamo con la stessa energia del primo giorno”.

Diego Simeone ha vinto questo premio totalizzando 152 punti, lasciandosi alle spalle Pep Guardiola e Jurgen Klopp, rispettivamente con 144 e 105 punti.