Slavia Praga-Roma, probabili formazioni: Mourinho con Belotti, panchina per Dybala

La Roma di José Mourinho affronta lo Slavia Praga per consolidare il primato in classifica nel Gruppo G di Europa League. Le probabili formazioni.

Mediagol ⚽️️

Quasi tutto pronto per Slavia Praga-Roma. Il match - valido per la 4ª giornata giornata del Gruppo G di Europa League - è in programma alle ore 18.45 all'Eden Aréna.

La Roma è reduce dalla vittoria in campionato ottenuta contro il Lecce e vuole dare continuità al proprio percorso. In Europa League Lukaku e compagni occupano la prima posizione del Girone e vincendo contro lo Slavia Praga si assicurerebbero non solo la qualificazione al turno successivo ma anche il primo posto.

Trpisovsky, salvo sorprese, punterà su un 3-4-1-2. In attacco fiducia per la coppia formata da Chytil e Van Buren. Mourinho risponderà con il consueto 3-5-2 affidandosi all'ex Palermo Belotti e a Lukaku in attacco.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SLAVIA PRAGA-ROMA — SLAVIA PRAGA (3-4-1-2): Mandous; Vleck, Ogbu, Boril; Tomic, Dorley, Zafeiris, Provod; Wallem; Chytil, Van Buren. Allenatore: Trpisovsky.

A disposizione: Kolar, Sirotnik, Dumitrescu, Holes, Doudera, Masopust, Schranz, Jurasek, Ogunbayi, Tijani, Jurecka. Indisponibili: Sevcik. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Llorante, N’Dicka; Celik, Cristante, Paredes, Bove, El Shaarawy; Belotti, Lukaku. Allenatore: Mourinho.

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Renato Sanches, Aouar, Pagano, Zalewski, Pisilli, Mannini, Joao Costa, Dybala. Indisponibili: Abraham, Azmoun, Kristensen, Kumbulla, Pellegrini, Smalling, Spinazzola. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Letexier (Francia).

Assistenti: Mugnier-Rahmouni.

IV uomo: Batta.

Var: Kajtazovic (Slovenia).

Avar: Bastien (Francia).

DOVE VEDERE SLAVIA PRAGA-ROMA IN TV — Slavia Praga-Roma, gara valida per la 4ª giornata giornata del Gruppo G di Europa League e in programma alle ore 18:45 all’Eden Arena di Praga sarà visibile in diretta in streaming su Dazn, su Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252) oltre all’app SkyGo e alla piattaforma Now.