Ajax-Brighton, probabili formazioni: De Zerbi cerca il colpo alla Cruijff Arena

I lancieri sono reduci da due vittorie consecutive in Eredivisie, che hanno permesso loro di uscire dalla crisi di risultati in cui erano piombati dopo l'esonero di Steijn. Contro il Brighton, l'Ajax dovrà però fare a meno di Geronimo Rulli, SivertMannsverk, JayGorter, Amourrichovan Axel Dongen. Gli inglesi, invece, sono in un periodo di flessione in Premier League, dove non vincono da cinque partite. In Europa League, però, hanno ottenuto due risultati utili nelle prime tre partite, tra cui una vittoria proprio contro Brobbey e compagni. La partita si preannuncia aperta e combattuta, con entrambe le squadre che hanno le carte in regola per vincere. L'Ajax, in casa, parte con un leggero vantaggio, ma il Brighton di Roberto De Zerbi non può essere sottovalutato e cercherà in tutti i modi il colpaccio in terra olandese. L'ex allenatore del Palermo non potrà contare nella sfida di questa sera su: Danny Welbeck, Solly March, Julio Enciso, Jakub Moder.