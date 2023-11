Palermo-Brescia 1-0: rosa, fatica e tre punti! Decide gol di Coulibaly. Rosso a Corini

PRIMO TEMPO - Palermo a cacci del riscatto dopo i due ko consecutivi contro Lecco e Sampdoria, al Barbera arriva il Brescia reduce da tre sconfitte di fila. Novità significative in sede di formazione iniziale per Corini, costretto a rinunciare a Di Francesco e Segre indisponibili. Coulibaly e Valente in campo dal primo minuto Palermo schierato con una sorta di 4-2-3-1 anomalo: Pigliacelli tra i pali, Mateju e Lund esterni bassi, Lucioni e Ceccaroni coppia centrale. Tandem di interni Gomes-Stulac,, Coulibaly nell'insolita posizione di elastico incursore con Mancuso e Valente larghi nel tridente che ha in Brunori il suo terminale di riferimento centrale. Avvio contratto dei rosa e diversi errori di dosaggio in fase di impostazione, Brescia compatto e pungente in ripartenza che si affaccia un paio di volte con discreta pericolosità dalle parti di Pigliacelli. Proprio un tentativo di chiusura in extremis di Ceccaroni sull'attacco alla profondità di Moncini, costringe l'ex Venezia a lasciare il campo alla metà della prima frazione. Corini lancia Marconi ed il Palermo trova il vantaggio al minuto ventisei: Valente scuffia imbeccato da Brunori sul versante destro, surplace e cross perfetto per la zuccata imperiosa di Coulibaly al primo gol in maglia rosanero. Palermo in controllo e rondinelle che non riescono ad imbastire una reazione particolarmente veemente. Pigliacelli resta inoperoso per il resto della frazione, Mateju mura nel finale una conclusione ravvicinata di Cistana e si arriva all'intervallo senza significativi sussulti dopo tre minuti di recupero.

SECONDO TEMPO - Lucioni innesca una fulminea ripartenza di Valente a campo aperto, cross radente per Brunori che non calcia di prima e perde l'attimo buono defilandosi fino a perdere la sfera. Brescia che risponde con un'incornata di Moncini su cross di Papetti dalla destra, palla di poco a lato. Valente sprinta ancora a destra, Coulibaly cuce per Mateju che guadagna una ottima punizione dal limite. Ci prova ancora Stulac, destro a giro non lontano dal palo alla destra di Lezzerini. Ancora Valente serve bene Brunori, bomber che controlla al limite dell'area ma indugia troppo in dribbling e non trova il tempo della conclusione. Doppio cambio per Corini: dentro Di Mariano e Soleri per Mancuso e Brunori. I due subentrati confezionano subito un'azione pregevole; cross del dieci per lo stacco della boa scuola Roma, sfera di poco alta sopra la traversa. Valente show a destra, altro cross sul secondo palo ed incornata di Lucioni che non trova la porta. Gastaldello lancia Fares, Besaggio e Bjarnasson per Houard, Fogliata e Bertagnoli. Corini lancia Buttaro ed Henderson per i protagonisti del match sul fronte rosa: Valente e Coulibaly. Palermo che si dispone con una sorta di 4-4-1-1, serrando i ranghi e gestendo senza troppi affanni le iniziative del Brescia che prova a fare il match alla ricerca del pari. Chance in ripartenza per gli uomini di Corini, Buttaro imbuca per la sovrapposizione di Mateju, sul cross dell'esterno destro Soleri manca l'impatto con la sfera di testa in tuffo. Una protesta un po' concitata costa il rosso a Corini ad una manciata di minuti dal novantesimo. Soleri sfiora il raddoppio, su assist di Buttaro, ma la difesa ospita mura in extremis. Brivido in pieno recupero: cambio di gioco per Dickmann e cross volante per la battuta a colpo sicuro di Bianchi che trova la schiena di Moncini. Finisce con qualche patema e tre punti pesantissimi, nonostante una prestazione non certo indimenticabile.