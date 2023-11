Champions League: pari Napoli e Inter agli ottavi. Ok Bayern Monaco e Real Madrid

Il Napoli è stata la prima italiana a giocare in questo mercoledì europeo, la quale spreca l'occasione di staccare il pass per gli ottavi di Champions League, pareggiando 1-1 in casa con l'Union Berlino. I partenopei passano in vantaggio nel primo tempo con Politano, ma nella ripresa l'Union pareggia con Fofana. La partita è stata giocata a buoni ritmi e ha regalato occasioni da una parte e dall'altra. Il club di Rudi Garcia ha avuto la possibilità di chiudere la partita in diverse occasioni, ma non è stato in grado di concretizzare. Rrahmani ha colpito anche un palo, ma nè Kvaratskhelia, né Raspadori e nemmeno il neo entrato Simeone sono riusciti a trovare la stoccata vincente. L'Union Berlino ha giocato una partita difensivamente ordinata. I tedeschi hanno sofferto il possesso palla del Napoli, ma sono riusciti a limitare i danni. Buona la prova di Leonardo Bonucci, schierato da titolare al centro della difesa. L'ex Juventus ha dimostrato tutta la sua esperienza e leadership, tenendo in piedi e ben concentrato l'intero reparto. Con questo risultato il Napoli si conferma secondo nel Gruppo C con 7 punti alle spalle del Real Madrid vincitore per 3-0 contro il Braga (grazie alle reti di Brahim Diaz, Vinicius JR e Rodrygo). Alla squadra campana basterà non perdere lo scontro diretto dell'ultima giornata contro i portoghesi, già battuti all'andata, per staccare il pass per gli ottavi.