Real Sociedad-Roma, formazioni ufficiali: ok Belotti e Pellegrini. Merino dal 1’

Quasi tutto pronto per Real Sociedad-Roma . Il match - valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League - è in programma alle ore 21.00 alla Reale Arena di San Sebastian. ( Ecco la preview )

DOVE VEDERE IL MATCH IN TV

Real Sociedad-Roma sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e DAZN. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.