Real Sociedad-Roma, probabili formazioni: Alguacil con Oyarzabal, Mou lancia Dybala

Quasi tutto pronto per Real Sociedad-Roma. Il match - valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League - è in programma alle ore 21.00 alla Reale Arena di San Sebastian. Si riparte dal due a zero dell'andata con i giallorossi che cercheranno di confermarsi in terra basca. Dybala e compagni vogliono riscattare il ko rimediato in campionato contro il Sassuolo, staccando un pass per i quarti di finale ai quali la Roma non ha mai partecipato da quando la Coppa Uefa ha preso la nuova denominazione.