Atalanta-Liverpool, probabili formazioni: Scamacca contro Salah. Dubbio De Ketelaere

Con tre gol di vantaggio ottenuti ad Anfield, l'Atalanta ospita il Liverpool per assicurarsi il passaggio del turno in Europa League.

Mediagol ⚽️ 18 aprile 2024 (modifica il 18 aprile 2024 | 12:13)

di Davide Raja

Dopo il risultato a sorpresa dell'andata, l'Atalanta è chiamata a chiudere la pratica nel match di ritorno per conquistare una preziosa semifinale di Europa League. Gian Piero Gasperini ha questi quarti di finale in pugno e non può sbagliare nonostante il blasone dell'avversario.

L'Atalanta è reduce da un deludente pareggio interno contro il Verona, con gli scaligeri che hanno recuperato il doppio vantaggio nerazzurro nella ripresa. Nella giornata precedente, il ko a sorpresa in quel di Cagliari. Non un momento positivo in campionato per la "Dea" che però si coccola l'exploit di Gianluca Scamacca, in grande spolvero nelle ultime gare dopo una stagione quasi in sordina. Cinque gol nelle ultime quattro gare per l'ex bomber del Sassuolo che ha deciso con una doppietta la gara d'andata a Liverpool, propiziando anche la terza ed ultima rete con un prezioso recupero palla, con l'azione finalizzata poi da Pasalic. Dubbi in avanti per mister Gasperini, con il ballottaggio tra De Ketelaere e Miranchuk che per il momento vede il russo leggermente favorito.

Il Liverpool sicuramente dovrà rimboccarsi le maniche per recuperare uno 0-3 duro da digerire. La storia dei Reds è costellata da grandi rimonte, una su tutte quella contro il Barcellona nell'edizione 2018-2019 della Champions League. In Premier League, la compagine di Jurgen Klopp è in piena corsa per il titolo nonostante il recente scivolone casalingo contro il Crystal Palace, con la vetta occupata dal Manchester City distante solo due punti. Sono sempre meno le squadre inglesi in Europa, dopo l'eliminazione dello scorso mercoledì degli stessi Citizens e dell'Arsenal.

Le probabili formazioni — ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Scamacca, Miranchuk. Allenatore: Gasperini.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Elliott, Mac Allister, Jones; Salah, Diego Jota, Luis Diaz. Allenatore: Klopp.

Dove vederla — La gara andrà in scena questo giovedì alle ore 21:00 e sarà visibile su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW.

