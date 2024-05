Atalanta-Bayer Leverkusen, probabili formazioni: Gasp con Scamacca, c’è Kolasinac

La finale di Europa League è in programma alle ore 21:00 all'Aviva Stadium di Dublino: le possibili scelte di Gasperini e Alonso.

Mediagol ⚽️ 22 maggio 2024 (modifica il 22 maggio 2024 | 15:15)

E' tutto pronto per la finale di Europa League, in programma alle ore 21:00 all'Aviva Stadium di Dublino. A contendersi il trofeo saranno l'Atalanta di Gian Piero Gasperini e il Bayer Leverkusen. Una stagione pressoché perfetta, quella dei tedeschi. Campione di Germania per la prima volta ed in finale di Coppa di Germania, la squadra di Xabi Alonso non ha perso nemmeno una partita in nessuna competizione. La Dea è reduce dalla sconfitta contro la Juventus nella finale di Coppa Italia, ma sabato scorso ha battuto in trasferta per 2-0 il Lecce.

Una giornata storica per i bergamaschi, a caccia del primo trofeo europeo. Un'impresa tutt'altro che semplice, ma gli orobici hanno già dimostrato di poter dire la loro in Europa, superando Sporting Lisbona, Sturm Graz e Rakow nella fase a gironi, il Liverpool ai quarti ed il Marsiglia in semifinale. In campionato, l'Atalanta ha ottenuto fin qui sessantasei punti, centrando la qualificazione alla prossima Champions League. Uno score frutto di venti vittorie, sei pareggi e dieci ko, con sessantasette gol all'attivo e trentanove reti subite. Novanta i punti conquistati in Bundesliga dal Bayer Leverkusen, frutto di ventotto successi e sei pareggi; ottantanove le reti siglate in trentaquattro partite, appena ventiquattro i gol al passivo.

L’ultimo precedente ufficiale tra Atalanta e Bayer Leverkusen risale al 17 marzo 2022. Nella gara di ritorno degli ottavi di Europa League i bergamaschi vinsero in Germania per 0-1 con gol di Jeremie Boga allo scadere. Intanto, contro la formazione guidata da Alonso, Gasperini - che ha recuperato Kolasinac - dovrà fare a meno di Marten de Roon ed Emil Holm. Il tecnico del Bayer, invece, potrà contare sull'intero organico a disposizione. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 3-4-1-2 e sul 3-4-3.

LE PROBABILI FORMAZIONI — ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. Allenatore: Gasperini.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Kovar; Tapsoba, Tah, Hincapie; Stanisic, Andrich, Xhaka, Grimaldo; Frimpong, Wirtz, Adli. Allenatore: Xabi Alonso.

DOVE VEDERE ATALANTA-BAYER LEVERKUSEN IN TV — La partita tra Atalanta e Bayer Leverkusen verrà trasmessa in diretta su DAZN e sui canali Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e su Sky Sport 251). Sarà possibile vedere la sfida in chiaro su Rai 1. E in streaming scaricando le app di DAZN, Sky Go, Now e Rai Play sui vostri dispositivi mobili pc, smartphone e tablet.