Coppa d’Asia 2024, cinque donne arbitro in Qatar: è la prima volta nella storia

La prossima edizione, in programma in Qatar, vedrà protagoniste 24 squadre dal 12 gennaio al 10 febbraio 2024.

Un momento storico, una piccola grande svolta nella storia delle donne arbitro anche in Coppa d'Asia. Per la prima volta, le donne dirigeranno le partite della Coppa delle Nazioni Asiatiche. Lo ha annunciato la Confederazione calcistica asiatica (AFC) in vista della prossima edizione, in programma in Qatar nel 2024, nonostante fosse prevista inizialmente nel 2023.