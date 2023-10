Newcastle-Borussia Dortmund, probabili formazioni: Tonali in panchina, Reus titolare

Le probabili formazioni di Newcastle-Borussia Dortmund, match valido per la terza giornata della fase a gironi di Champions League.

Quasi tutto pronto per Newcastle-Borussia Dortmund. Il match - valido per la terza giornata della fase a gironi di Champions League - è in programma alle ore 21.00 al St James' Park.

La squadra guidata da Howe è reduce dalla vittoria per quattro a zero contro il Crystal Palace, ottavo risultato utile consecutivo. L'allenatore inglese dovrà fare a meno di Willock, Barnes, Botman e Miley per infortunio. Tonali dovrebbe partire dalla panchina con Longstaff al suo posto.

Il Borussia Dortmund ha ottenuto due vittorie nelle ultime due partite giocate in Bundesliga contro Union Berlino e Brema. Nella massima competizione europea Reus e compagni hanno racimolato un solo punto e occupano la quarta posizione in classifica. Tutti a disposizione, tranne Meunier e Morey, del tecnico Terzic che opterà per il solito 4-2-3-1.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI NEWCASTLE-BORUSSIA DORTMUND — Newcastle (4-3-3) Pope, Trippier, Schär, Lascelles, Burn; Longstaff, Guimarães, Joelinton; Almirón, Isak, Gordon

Borussia Dortmund (4-2-3-1) Kobel, Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Sabitzer, Can; Malen, Reus, Brandt; Füllkrug

DOVE VEDERE NEWCASTLE-BORUSSIA DORTMUND IN TV — La partita tra il Newcastle e il Borussia Dortmund, valida per la terza giornata dei gironi di Champions League, è in programma mercoledì 25 ottobre alle ore 21.00 e sarà trasmessa in Italia da Sky in tv, e in streaming su Sky Go, Now TV e sulla piattaforma Mediaset Infinity+.