Napoli-Barcellona, probabili formazioni: Calzona si affida a Osimhen, Yamal dal 1′

E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera allo Stadio "Diego Armando Maradona". Alle ore 21:00, fra le mura amiche, il Napoli ospiterà il Barcellona di Xavi nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Due compagini in cerca di riscatto. Se Xavi, in bilico da tempo, ha già annunciato l'addio a fine stagione, il patron Aurelio De Laurentiis ha scelto di sollevare dall'incarico anche Walter Mazzarri e di affidare la guida tecnica a Francesco Calzona, appena approdato sulla panchina azzurra. Un esordio tutt'altro che semplice per il commissario tecnico della Slovacchia.