Porto-Arsenal, le probabili formazioni: Conceicao con Otavio. Ok Trossard e Saka

Sfida affascinante all'Estadio do Dragao tra Porto e Arsenal, valevole per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. I lusitani, secondi classificati nel girone B alle spalle del Barcellona, affrontano una squadra in grande forma come i Gunners, attualmente al terzo posto in Premier League. La squadra di Sergio Conceição è reduce da un successo di 3-2 in campionato, mentre i londinesi di Arteta arrivano al match più importante dell'anno con cinque vittorie consecutive in Premier League e ventuno gol segnati.