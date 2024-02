Liverpool-Luton Town, probabili formazioni: turnover Klopp verso la di finale EFL Cup

La sfida Liverpool-Luton Town per la ventiseiesima giornata di Premier League è in programma alle ore 20:30 ad Anfield.

Mediagol ⚽️ 21 febbraio - 11:38

Un punto di vantaggio sul Manchester City secondo in classifica e due sull'Arsenal terzo. Il Liverpool si prepara in questo anticipo della ventiseiesima giornata di Premier League contro il Luton Town, in programma questo mercoledì sera alle 20:30 ad Anfield, ma il pensiero dei tifosi Reds va inevitabilmente anche alla finale di EFL Cup di domenica contro il Chelsea.

Il Liverpool è chiamato a rispondere dopo la vittoria della scorsa serata del Manchester City contro il Brentford, con i Citizens che si sono imposti di misura grazie alla firma di Erling Haaland. Solo un punto di vantaggio per i Reds che sicuramente godono dei favori del pronostico in questo match. Non è da escludere un ampio turnover da parte del tecnico Jurgen Klopp, visto che il prossimo 25 febbraio andrà in scena la finale di EFL Cup contro il Chelsea, un trofeo da non lasciarsi scappare. Al di là delle rotazioni, non sono poche le indisponibilità in casa Liverpool, con Stefan Bajcetic, Darwin Nunez, Curtis Jones, Dominik Szoboszlai, Trent Alexander-Arnold, Diogo Jota, Alisson Becker, Thiago Alcantara, Joel Matip che non saranno della partita, mentre Mohamed Salah è in dubbio.

Il Luton ha già fatto lo sgambetto ad alcune big della Premier League ma contro la capolista Liverpool sarà particolarmente difficile. Solo una vittoria nelle ultime cinque partite per gli Hatters che al momento stazionano alla terzultima posizione ma con una gara in meno rispetto alle proprie concorrenti e anche con un pareggio avanzerebbe di un gradino spingendo l'Everton in zona retrocessione. Alcune indisponibilità anche in casa Luton, con Elijah Adebayo, Jacob Brown, Mads Juel Andersen, Marvelous Nakamba e Tom Lockyer che non saranno presenti per mister Rob Edwards.

Le probabili formazioni — LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Gomez, Quansah, van Dijk, Robertson; Gravenberch, Endo, Mac Allister; Salah, Gakpo, Diaz. Allenatore: Jurgen Klopp.

LUTON TOWN (3-4-2-1): Kaminski; Bell, Osho, Mengi; Ogbene, Barkley, Lokonga, Doughty; Townsend, Chong; Morris. Allenatore: Rob Edwards.